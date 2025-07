Rali da Madeira: o que esperam Miguel Nunes, João Silva, Miguel Caires e Alexandre Camacho…

O Rali da Madeira promete ser um evento emocionante, com os principais pilotos madeirenses a abordarem a prova com diferentes aspirações e estratégias. Miguel Nunes, João Silva, Miguel Caires e Alexandre Camacho, todos eles figuras proeminentes no Campeonato da Madeira de Ralis, preparam-se para enfrentar a competição com objetivos que variam entre a luta pela vitória, a adaptação a novas viaturas e a demonstração de evolução.

A presença de um forte leque de concorrentes, incluindo pilotos do Campeonato de Portugal de Ralis e estrangeiros, eleva o nível de exigência e antecipa uma disputa intensa pelos lugares cimeiros.

As aspirações dos principais pilotos

Miguel Nunes: Foco no melhor resultado e no campeonato regional

Miguel Nunes, ao volante do seu Skoda Fabia RS Rally2, entra no Rali da Madeira com a ambição de “alcançar o melhor resultado possível”. Reconhecendo a forte concorrência, que torna “muito difícil estar nos cinco primeiros”, Nunes aponta para uma luta pelo triunfo, mas sem perder de vista o Campeonato Regional, onde detém uma liderança confortável. Esta posição permite-lhe abordar a prova sem restrições de performance, podendo lutar pelo topo, mas com a flexibilidade de focar-se em somar pontos para o campeonato caso as coisas não corram como esperado. Nunes também partilhou a sua opinião sobre o novo esquema do rali, sugerindo mais classificativas e concordando com a exclusão de Câmara de Lobos devido à densidade populacional.

Com 44 anos, Miguel Nunes iniciou-se nos ralis em 2005. Ao longo da sua carreira, acumulou sete títulos de campeão regional (2010, 2012, 2014, 2020, 2021, 2022 e 2024) e venceu o Rali da Madeira em 2020.

João Silva: discutir os primeiros lugares e adaptação ao novo carro

João Silva, que participa com um Toyota GR Yaris Rally2 estreado na prova anterior, tem como objetivo “fazer uma boa prova e discutir os primeiros lugares”, ambicionando lutar novamente pela vitória. No entanto, o piloto reconhece que ainda não está no pico da sua forma devido à adaptação ao novo carro. Para Silva, a prova será crucial para encontrar o ponto ideal com a viatura, salientando que “tem de existir um processo de entrosamento com o Toyota”. Apesar deste desafio de adaptação, João Silva mantém a confiança em discutir os primeiros lugares e sublinha que, com tantos pilotos de referência, “não é possível fazer previsões em relação a favoritos”.

João Silva, de 37 anos, iniciou a sua carreira nos ralis em 2007. Foi campeão madeirense júnior em 2009 e 2010, e de duas rodas motrizes em 2023. A sua primeira vitória à geral ocorreu em 2017. Em 2025, venceu o Rali do Marítimo e ocupa a segunda posição no campeonato regional.

Miguel Caires: demonstrar evolução e manter o ritmo crescente

Miguel Caires vê o Rali da Madeira como “mais uma oportunidade para demonstrar todo o trabalho de evolução” que a sua equipa tem vindo a desenvolver. Com um Skoda Fabia RS Rally2, Caires destaca o ritmo crescente que tem conseguido introduzir nas últimas provas, chegando a discutir a vitória na Calheta. O seu principal objetivo é “manter o registo de continuidade, mostrar que, a cada passo, somos um pouco mais fortes”. Embora reconheça a força dos adversários e a “sede de vencer” de muitos, Miguel Caires adota uma postura cautelosa, afirmando que não se vai “envolver nessa luta” e que é fundamental “saber gerir cada quilómetro feito pois um qualquer erro pode ser fatal”.

Miguel Caires, com 43 anos, estreou-se nos ralis em 2019. Em 2022, venceu a classe RC4 no campeonato madeirense. Atualmente, ocupa a terceira posição no campeonato regional e liderou grande parte do Rali da Calheta em 2025.

Alexandre Camacho: melhorar o desempenho e a dificuldade da vitória

Alexandre Camacho, ao volante do seu Hyundai i20N Rally2, pretende “melhorar o desempenho” que teve na Calheta, onde ficou “muito aquém das expectativas”.

Sem fazer desde 2023 um programa a tempo inteiro, e depois de só ter feito um rali em 2024, precisamente o Rali da Madeira, em que foi segundo à geral, a falta de ritmo é notória e o seu foco é ser “mais competitivo” e andar “mais à frente”. Embora tenha melhorado o carro em testes, Camacho é realista quanto às suas aspirações de vitória, afirmando que “será muito difícil entrar na luta pela vitória”.

O piloto madeirense sublinha a forte concorrência, com “muitos pilotos com carros competitivos”, incluindo os três líderes madeirenses, pilotos do CPR e estrangeiros muito fortes.

Com um percurso notável nos ralis madeirenses, Alexandre Camacho é um nome de peso na competição, sempre procurando aprimorar a sua performance.

Um rali de estratégias e desafios

O 64.º Rali Vinho Madeira configura-se como uma prova de grande espetáculo, onde os pilotos madeirenses, figuras centrais do campeonato regional, abordam a competição com estratégias distintas. Miguel Nunes, com a sua liderança confortável no campeonato, pode arriscar mais na busca pelo melhor resultado geral, enquanto João Silva se concentra na adaptação ao seu novo Toyota, procurando a simbiose perfeita que lhe permita lutar pelas primeiras posições. Miguel Caires, por sua vez, visa consolidar a sua evolução e demonstrar um ritmo crescente, adotando uma abordagem mais cautelosa face à forte concorrência. Já Alexandre Camacho, após um resultado aquém do esperado, procura uma melhoria significativa no desempenho, reconhecendo a complexidade de lutar pela vitória face ao elevado nível dos adversários. A diversidade de objetivos e a qualidade do plantel prometem uma prova imprevisível e repleta de momentos emocionantes para os adeptos dos ralis.