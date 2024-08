Rali da Madeira, Miguel Nunes: “um bom resultado, andando bem do princípio ao fim”

Miguel Nunes arranca para o Rali Vinho da Madeira com o habitual Skoda Fabia Rally2 Evo e espera “um bom resultado, andando bem do princípio ao fim, se possível conseguindo repetir o feito de 2020 (ndr, vitória). No entanto, estamos conscientes da forte concorrência, com muitos pilotos capazes de lá chegar.

O balanço de 2024 é, por enquanto, agridoce, pois atingimos as nossas metas nas duas primeiras provas, mas a terceira não nos correu da melhor maneira. A quarta foi um pouco melhor e permitiu ganharmos ritmo e confiança já para o Rali Vinho da Madeira. É difícil ter uma estratégia definida para esta prova, pois as condições climatéricas podem condicionar os resultados e a forma de encarar a competição. Estamos preparados”.

Miguel Nunes tem 43 anos e a sua estreia nos ralis aconteceu em 2005 com um Citroën C2. Frequentou os pódios em 2007 e 2008 com um Peugeot 206 S1600 e obteve a sua primeira vitória, na Calheta, em 2010. Foi campeão regional em seis ocasiões, em 2010 com Peugeot 207 S2000, em 2012 e 2014 num Mitsubishi Lancer Evo X e 2020, 2021 e 2022 no atual Skoda Fabia Rally2 Evo. Venceu o Rali Vinho da Madeira em 2020.