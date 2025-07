Rali da Madeira: Miguel Nunes quer lutar à geral sem perder o foco no CRM

Miguel Nunes, um dos mais laureados pilotos do Campeonato da Madeira de Ralis, prepara-se para o Rali da Madeira de 2025 com o objetivo de “alcançar o melhor resultado possível”. Ao volante do seu Skoda Fabia RS Rally2, Nunes reconhece a forte concorrência que se avizinha, mas a sua confortável liderança no campeonato regional permite-lhe uma abordagem mais ambiciosa, procurando lutar pelos lugares cimeiros sem descurar a importância de somar pontos para o seu título.

Luta pelo topo e gestão do campeonato

Miguel Nunes arranca para o Rali da Madeira com uma ambição clara: “alcançar o melhor resultado possível”. O piloto, ao volante do Skoda Fabia RS Rally2, está ciente da qualidade da lista de inscritos, que torna “muito difícil estar nos cinco primeiros”. Nunes reconhece a existência de “um punhado de pilotos capazes de lutar pelo triunfo” e a dependência de fatores como o desempenho do carro e as condições meteorológicas.

A sua estratégia para a prova é ‘dual’: “Nós queríamos estar nessa luta pelos lugares de topo, mas também de olho no nosso campeonato”. A confortável liderança que detém no Campeonato Regional confere-lhe uma liberdade de performance, permitindo-lhe lutar pelo melhor resultado sem grandes constrangimentos. Contudo, se a prova “não nos estiver a correr bem”, a prioridade será “limitar-nos a somar pontos para o campeonato”.

Miguel Nunes também partilhou a sua visão sobre o formato do rali, sugerindo que o novo esquema “devia ter mais uma classificativa tanto na sexta como no sábado”. Concordou com a “saída de Câmara de Lobos devido à densidade populacional no troço cronometrado”, uma alteração que, segundo ele, também “colocava muitos problemas nos reconhecimentos”.

Carreira de sucesso de Miguel Nunes

Com 44 anos de idade, Miguel Nunes é uma figura incontornável nos ralis madeirenses. A sua estreia na modalidade aconteceu em 2005, com um Citroën C2. Rapidamente demonstrou o seu talento, frequentando os pódios em 2007 e 2008 com um Peugeot 206 S1600. A sua primeira vitória à geral foi alcançada na Calheta, em 2010.

O seu palmarés é impressionante, com sete títulos de campeão regional: em 2010 com um Peugeot 207 S2000, em 2012 e 2014 num Mitsubishi Lancer Evo X, e em 2020, 2021, 2022 e 2024 ao volante de um Skoda Fabia Rally2 Evo. Em 2020, Miguel Nunes alcançou um dos pontos altos da sua carreira ao vencer o prestigiado Rali da Madeira. A sua experiência, consistência e conhecimento dos troços madeirenses fazem dele um dos principais candidatos a um resultado de destaque nesta edição da prova.