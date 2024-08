Rali da Madeira, Miguel Nunes destacou-se nas contas madeirenses

Quarto classificado absoluto, Miguel Nunes nunca se mostrou em condições de reeditar o triunfo de 2020 no Rali Vinho da Madeira. No entanto, o piloto do Skoda Fabia Rally2 Evo realizou uma boa operação para o campeonato regional da modalidade, competição em que voltou a reequilibrar as contas com João Silva. Este último, ao volante do habitual Skoda Fabia Rally2 Evo, demonstrou poder lutar pelo pódio absoluto, mas comprometeu tanto esse objetivo como o avanço de que dispunha no campeonato com o erro da 2ª secção, em que numa desconcentração, deixou o carro ir à berma e nunca mais o ‘agarrou’ depois de um topo numa zona rápida. Bateu, partiu uma jante e perdeu tempo que nunca mais lhe permitiu lutar pelos lugares da frente no Campeonato da Madeira de Ralis.

Sexto classificado à geral, Miguel Caires não conseguiu na prova organizada pelo Club Sports da Madeira, como já havia conseguido este ano, acompanhar as duas referências locais. Apesar disso, alcança um bom resultado nas contas regionais. Em bom plano esteve igualmente Rui Pinto que, bem cedo, conseguiu se imiscuir na luta pelo top ten do rali. Em evidência estiveram também Gil Freitas, nesta nova presença com um Alpine A110 RGT, e José Camacho, que reforçou o seu recorde de participações no evento com um Skoda Fabia R5.

FOTO Ralivm.com