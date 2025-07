Rali da Madeira, Miguel Caires: consolidar evolução e ritmo crescente

Miguel Caires, piloto madeirense, encara o Rali da Madeira como uma oportunidade crucial para demonstrar a evolução que tem vindo a ter. Ao volante do seu Skoda Fabia RS Rally2, Caires ambiciona manter o ritmo crescente evidenciado nas últimas provas, apesar de reconhecer a forte concorrência e a necessidade de uma gestão cautelosa face à exigência de uma prova tão distinta do restante campeonato regional. A sua meta é alcançar um resultado consistente que reflita o trabalho da equipa.

Foco na continuidade e na gestão

Miguel Caires inicia a sua participação no Rali da Madeira, uma prova que descreve como repleta de “muitos Rally2, muitos concorrentes competitivos, muitas equipas fortes”, com a estimativa de “3 a 5 candidatos a vencer à geral”. Esta forte concorrência, segundo Caires, “deverá garantir muita animação”.

Para o piloto, este rali é “mais uma oportunidade para demonstrar todo o trabalho de evolução que temos vindo a fazer”. Miguel Caires destaca o “ritmo em crescendo” introduzido nas duas últimas provas, chegando a “discutir a vitória até à última classificativa” na Calheta, o que agrada tanto à equipa como aos adeptos.

O objetivo principal de Caires é “manter o registo de continuidade, mostrar que, a cada passo, somos um pouco mais fortes”. Caso esta evolução se confirme, resultará num “resultado interessante” para a equipa. Contudo, perante adversários “muito fortes e com muita sede de vencer”, Caires adota uma postura cautelosa. Afirma que não se vai “envolver nessa luta”, pois o Rali da Madeira é “muito diferente das do Regional”, exigindo que se saiba “gerir cada quilómetro feito, pois um qualquer erro pode ser fatal”. A sua mensagem é clara: “Temos de ter os pés assentes na terra”.

A trajetória de Miguel Caires nos ralis

Com 43 anos de idade, Miguel Caires iniciou a sua jornada nos ralis em 2019, ao volante de um Peugeot 208 R2. Nos dois anos seguintes, competiu com um Ford Fiesta Rally4. Em 2022, fez a transição para um Renault Clio Rally4, com o qual venceu a classe RC4 no campeonato madeirense, um marco importante na sua carreira.

Desde então, Miguel Caires tem evoluído nas versões do Skoda Fabia do grupo Rally2, demonstrando uma progressão contínua. Em 2025, está aos comandos de um Skoda Fabia RS Rally2, ocupa a terceira posição no campeonato regional e teve um desempenho notável no Rali da Calheta, onde liderou durante a maior parte da prova. A sua experiência crescente e a sua capacidade de adaptação a viaturas cada vez mais competitivas fazem dele um piloto a seguir de perto no Rali da Madeira.