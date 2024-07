Rali da Madeira, Miguel Caires brilha no CRM: “continuar a evoluir…”

Miguel Caires alinha com o habitual Skoda Fabia Rally2 Evo no Rali Vinho da Madeira e pretende “desfrutar desta magnífica prova. Atendendo aos “artistas” que vão estar presentes, existem os ingredientes para um rali magnífico, muito competitivo.

O ano passado evoluiu para um Skoda Fabia R5 e esteve por quatro vezes no pódio dos ralis madeirenses. Em 2024 segue na terceira posição do campeonato regional de ralis.

Miguel Caires tem sido uma boa surpresa este ano no Campeonato de Ralis da Madeira. Aos 42 anos de idade, e depois de se ter estreado nos ralis apenas em 2019 com um Peugeot 208 R2, já consegue andar na luta com João Silva e Miguel Nunes, pilotos que dispensam qualquer tipo de apresentações.

