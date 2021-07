Rali da Madeira, Luís Miguel Rego: “tentar melhorar performance de 2020“ | AutoSport

Luís Miguel Rego é presença confirmada no Rali vinho Madeira. O açoriano volta à Madeira com a intenção de “desfrutar ao máximo e promover os Açores numa ilha fantástica como é a Madeira. “Descobri” o rali o ano passado e considero-o como um dos melhores em asfalto.

É uma prova que exige um conhecimento profundo da mesma e, como tal, em 2021 vamos estar a lutar contra nós próprios e a tentar melhorar a nossa performance de 2020.

O Rali Vinho da Madeira tem um lote de inscritos muito competitivo e , assim, vamos ir fazendo contas ao longo da prova para saber onde nos posicionar. Fica a promessa de dar o nosso melhor”.

Rego tem 30 anos e começou nos ralis em 2008 com um Mitsubishi Carisma GT. Dois anos depois, passou para os comandos de um Mitsubishi Lancer Evo IX com que prosseguiu a sua aprendizagem, que passou a dar frutos cerca de um ano e meio após a nova aposta. Em 2016 recebeu os comandos de um Ford Fiesta R5 e obteve o seu primeiro triunfo no campeonato açoriano no ano seguinte. Em 2018 e 2019 sagrou-se campeão regional da modalidade, título que ainda ostenta, pois em 2020 não se realizou qualquer prova no arquipélago. Em 2021 representou os Açores no campeonato nacional e é quinto no campeonato do arquipélago vizinho depois de ter desistido na prova inaugural e de ser terceiro no Rali Ilha Azul.