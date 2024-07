Rali da Madeira, João Silva: “Não sei se sou favorito, mas a ambição está presente”.

Na edição deste ano do Rali Vinho da Madeira, a ARC Sport volta a estar ao lado da dupla João Silva/Luís Rodrigues aos comandos de um Skoda Fabia Rally2, equipa madeirense, com elevado grau de favoritismo para um dos resultados de topo. Também nas especiais da ilha da Madeira, a equipa de Aguiar da Beira vai ainda contar com as duplas Ernesto Cunha/Rui Raimundo e Paulo Caldeira/Vítor Calado, ambas em Skoda Fabia Rally2.

Depois de uma recente vitória no Rali da Ribeira Brava, e de todas as capacidades reconhecidas ao piloto madeirense, João Silva está em destaque para a edição deste ano: “Não sei se posso assumir algum favoritismo, mas a ambição está presente. Para a edição deste ano os principais pilotos estão todos presentes e ainda mais preparados. Kris Meeke é o principal candidato à vitória, por ser um piloto profissional e pela sua larga experiência. O carro está com um excelente comportamento e o elevado nível de preparação da ARC Sport, que nos dá total confiança”, disse João Silva.