Rali da Madeira, João Silva: “foi uma distração, agora é andar o mais depressa possível”

João Silva – Luís Rodrigues (Skoda Fabia Rally2) estavam a fazer uma boa prova, começaram o dia em segundo da geral e a liderar o campeonato da Madeira, na PEC2, Campo de Golfe, mas no seguinte, a PEC3, Palheiro Ferreiro cometeram um erro, bateram e perderam mais de 20 minutos. Chegaram à assistência depois de mudar uma roda fizeram a PEC4, Santana, onde foram 4º do CRM, chegaram ao parque de assistência no 51º lugar. Em declarações à Antena 3 Madeira, explicaram o que aconteceu. Depois de uma zona com um topo no Palheiro Ferreiro o piloto entrou depressa demais, teve que se pendurar nos travões e o carro bloqueou rodas e foi em frente para as barreiras: “há pouco a dizer, foi uma distração, tivemos uma saída, perdi um pouco a noção dos limites da estrada e cometemos um erro. Agora é tentar andar o mais depressa possível”, disse.