Rali da Madeira: Hugo Lopes lidera Peugeot Rally Cup Portugal

Foi um primeiro dia de grandes lutas, com drama à mistura, na Peugeot Rally Cup Portugal e na Peugeot Rally Cup Portugal Ibérica que este fim de semana, têm como palco comum o Rali da Madeira. Depois de se ter destacado no Qualifying e no Shakedown, a dupla Hugo Lopes / Valter Cardoso, líder da classificação geral da Peugeot Rally Cup Portugal, encontrou forte concorrência desde o arranque oficial da prova. A sexta-feira iniciou-se com a dupla Vítor Sá / Ricardo Ventura ao ataque, com a vitória na primeira passagem pelo Campo de Golfe, à frente de Hugo Lopes e Miguel Garcia Gutiérrez, assumindo a liderança da tabela classificativa. Miguel Garcia Gutiérrez respondeu em Palheiro Ferreiro 1 com a vitória nessa Especial Classificativa, assumindo temporariamente a liderança tabela. O espanhol viria a ser destronado por Vítor Sá, que voltou a vencer uma PEC, desta feita a PEC4, Santana 1.

Chegávamos ao fim da manhã com Vítor Sá na liderança do rali, com 4,5 segundos de vantagem para Miguel Garcia Gutiérrez, e Hugo Lopes a 7,9 segundos da referência. Unai De La Dehesa / Daniel Sosa eram os quartos classificados, a 18 segundos do líder e a fechar o top 5 tínhamos Pedro Pereira / João Aguiar, já a mais de 50 segundos do primeiro lugar. Para a dupla Luís Morais / Alexandre Rodrigues a PEC 4 ditou o fim da sua participação neste dia, com um acidente a ditar o abandono prematuro.

Vítor Sá manteve a toada logo no arranque da secção da tarde, voltando a ser o mais rápido na segunda passagem pelo Campo de Golfe (PEC 5), dilatando a vantagem para Miguel Garcia Gutiérrez, que era agora de 9,8 segundos. Também Hugo Lopes perdeu algum terreno para o primeiro posto, conseguindo, ainda assim, aproximar-se do segundo lugar.

O primeiro Golpe de Teatro deu-se na PEC 6 (Palheiro Ferreiro 2), em que o experiente Vítor Sá acabou o rali mais cedo, com um incidente que levou ao fim da sua participação neste dia de prova. Um final amargo para um dos pilotos da casa, que estava a ter uma excelente prestação e que liderava o rali à entrada para esta especial. Também a dupla Diogo Marujo / Jorge Carvalho teve um incidente nesta especial, ditando a terceira desistência nesta competição, terceira por acidente.

A PEC 6 foi interrompida e nem todos os participantes da Peugeot Rally Cup Portugal conseguiram fazer um tempo (seguiram em ligação para a PEC 7), sendo-lhes atribuído um tempo nominal.

À entrada para a PEC 7 (Palheiro Ferreiro 2), a última do dia, Miguel Garcia Gutiérrez liderava, com 1,2 segundos de vantagem sobre Hugo Lopes, com Unai De La Dehesa em terceiro, a mais de 29,2 segundos do novo líder. Mas as contas alteraram-se mais uma vez, com Miguel Garcia Gutiérrez a ter uma saída de estrada, encerrando da pior maneira um dia que estava a ser positivo. Com mais este incidente, elevou-se para quatro o número de PEUGEOT 208 Rally4 desistentes, todos por acidente. Hugo Lopes foi o mais rápido da última Especial do dia, seguido de Unai De La Dehesa, com o resto dos pilotos do top 5 a receber tempos nominais por parte da direção de corrida.

No somatório dos tempos no final desta primeira etapa, Hugo Lopes tem 33,4 segundos de vantagem para Unai De La Dehesa, com João Sousa / Filipe Fernandes em terceiro a 1min e 26 seg. Pedro Mendes Gomes / Bruno Fernandes e Rafael Rêgo / Ana Gonçalves completam o top 5, com mais de minuto e meio de desvantagem para o primeiro lugar. Hugo Lopes tem assim uma vantagem confortável para gerir amanhã, sábado, 2ª etapa do Rali Vinho Madeira.

Na Peugeot Rally Cup Ibérica a da Hugo Lopes / Valter Cardoso aproveitam deslizes alheios e o dia termina na frente. Com um empate na PEC 1 (Super Especial Cidade do Funchal) de quinta-feira, em que fizeram o mesmo tempo, Hugo Lopes, líder da classificação geral da Copa Ibérica, começou a sexta-feira com um triunfo na PEC2 (Campo de Golfe 1), mas viu Miguel Garcia Gutiérrez, segundo classificado da geral da competição, vencer as restantes duas PEC´s da manhã (Palheiro Ferreiro1 e Santana 1).

O espanhol concluiu a secção da manhã na liderança da prova, com apenas 3,4 segundos de vantagem para Hugo Lopes. Unai De La Dehesa / Daniel Sosa completavam o top 3, já a 13,5 segundos da liderança, seguindo-se João Sousa / Filipe Fernandes a 52 segundos do líder. Rafael Rêgo / Ana Gonçalves fechavam o top 5 já a mais de um minuto do melhor registo.

Hugo Lopes respondeu na secção da tarde, com um triunfo na PEC 5 (Campo de Golfe 2), encurtando a distância para Miguel Garcia Gutiérrez, que foi segundo classificado nessa Especial de Classificação. Hugo Lopes destacou-se também na PEC 6 (Palheiro Ferreiro 2), fazendo o melhor tempo à frente de Miguel Garcia Gutiérrez, numa especial afetada pela saída de pista do concorrente da Peugeot Rally Cup Portugal, que obrigou vários pilotos do pelotão da competição ibérica a não marcar qualquer tempo, sendo-lhes atribuído um tempo nominal pela Direção de Corrida (15:07.3). Hugo Lopes estava ao ataque nesta tarde de sexta e entrava para o último troço do dia com apenas 1,2 segundos de atraso para Miguel Garcia Gutiérrez, que se mantinha líder desta competição desde a PEC3. Mas o azar bateu à porta do piloto espanhol, com um incidente na PEC7 (Santana 2) a ditar a sua desistência. Hugo Lopes venceu a última especial do dia, seguido de Unai De La Dehesa, com o resto dos pilotos do top 5 a receber tempos nominais devido ao incidente acima referido.

As contas do final do dia davam Hugo Lopes na liderança do Rali, seguido de Unai De La Dehesa(+33,4 seg.) e da dupla João Sousa / Filipe Fernandes, que subiu ao pódio provisório, a 1min e 26seg. do líder. Rafael Rêgo / Ana Gonçalves e Guilherme Meireles / Pedro Alves completavam o top 5, já a larga distância do primeiro classificado. Também na Peugeot Rally Cup Portugal Ibérica, Hugo Lopes tem uma boa vantagem para gerir sábado, 2ª etapa do Rali Vinho Madeira.