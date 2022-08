Rali da Madeira: Grande exibição de João Silva | AutoSport

João Silva e João Paulo (Peugeot 208 Rally4) mostraram que quem sabe nunca esquece, e mesmo não tendo a possibilidade de ir à luta com um Rally2, estiveram brilhantes aos comandos do Peugeot 208 Rally4 da The Racing Factory.

Terminaram com quase minuto e meio de avanço para o experiente Vitor Sá, dominando por completo as duas rodas motrizes (RC4), batendo Vítor Sá por 13-4 em termos de triunfos em especiais. É uma pena que este piloto não consiga lutar com outras armas, ele que há precisamente há uma década tentou a sua sorte na WRC Academy.