Rali da Madeira, Gil Freitas: a novidade é o Subaru S14 WRC | AutoSport

Gil Freitas decidiu apostar em 2021 numa nova viatura, Subaru S14 WRC, e deverá estrear o carro no Rali Vinho da Madeira. O processo de chegada da mesma à ilha atrasou-se e, nessas condições, o objetivo “só poderá mesmo ser divertir-se. Provavelmente vamos fazer os primeiros quilómetros com o carro já em prova. Este tipo de viatura exige muitas afinações muito específicas e são poucos aqueles que em todo o mundo as sabem fazer.

A nossa equipa ainda não sabe como as efetuar e temos tido alguns problemas em garantir a presença de um técnico competente na Madeira. Após toda esta turbulência, pretendemos um rali tranquilo, que sirva de teste e que nos permita conhecer o carro”.

Freitas começou nos ralis já bastante tarde, em 2013, e deu os seus primeiros passos na modalidade com Opel, Kadett GT/E e Ascona 400. No ano seguinte passou para o volante de um Porsche e, exceção feita a 2017 em que tripulou um Citroën DS3 R5, tem estado ligado aos modelos da marca alemã. Em 2015 foi campeão nacional do grupo RGT. O Rali Vinho da Madeira será a primeira prova que disputa em 2021.