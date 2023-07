Rali da Madeira, Giandomenico Basso vem para tentar vencer: “não será fácil, há muitos pilotos fortes” | AutoSport

Giandomenico Basso está de volta ao Rali Vinho da Madeira, agora com um Skoda Fabia Rally2 Evo. O italiano revela-se “contente de regressar a esta ilha à qual tenho uma grande ligação, onde tenho tantos amigos e conto com tantos fãs entre os muitos adeptos apaixonados. A acompanhar-me estará o Lorenzo Granai e, precisamente neste rali, estaremos a comemorar 10 anos que fazemos equipa. Nessa ocasião vencemos.

Há tantos anos que não vou à Madeira e isso exigirá muito trabalho de preparação, apesar da proximidade do Rally di Roma Capitale.

Quanto a objetivos, tenho os mesmos de sempre, vencer o rali. Não será fácil pois existem muitos pilotos fortes para além, como é óbvio, dos locais. Vai ser divertido voltar a lutar com o Kris Meeke, alguém com quem disputei muitos ralis e que estimo muito mas com quem não luto há muito tempo. Esta edição tem algumas coisas novas mas, na generalidade, conheço as classificativas. Procurarei estudar bastante e prometemos dar, com a Delta Rally, o nosso melhor”.

Vencedor do Rali Vinho da Madeira por quatro vezes, em 2006, 207, 2009 e 2013, Basso tem 49 anos de idade e a sua estreia nos ralis deu-se em 1994 com um Opel Astra GSi. Entre 1995 e 2010 só usou Fiat mas desde então já guiou para a Proton, Hyundai e Skoda, com passagem por alguns modelos da Peugeot e Ford. Foi campeão europeu em 2006 e 2009, venceu o Intercontinental Rally Challenge em 2006 e o Tour European Rally em 2017 e 2018, e obteve os títulos absolutos do seu país em 2007, 2016, 2019 e 2021.

FOTO Facebook Giandomenico Basso