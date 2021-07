Rali da Madeira, Filipe Freitas: “Andar à frente dos RGT…” | AutoSport

Filipe Freitas voltará a arrancar para mais um Rali Vinho da Madeira aos comandos de um Porsche 991 GT3 com que pretende “andar à frente dos RGT. Sem pensar na classificação absoluta, vamos tentar andar o mais à frente possível e, tal como julgo que temos feito nas últimas provas, dar algum espetáculo aos muitos espectadores que, por certo, estarão na estrada. Em termos de dificuldades, se as temperaturas se mantiverem altas poderemos ter alguns problemas com o desgaste de pneus. Esse, por certo, será o desafio mais relevante, efetuar uma boa gestão da borracha”.

Com 49 anos de idade, Freitas estreou-se nos ralis em 1998 com um Citroën AX GTi. No ano seguinte passou para o volante de um Citroën Saxo, modelo com o qual brilhou na competição monomarca. É um dos pilotos que tripulou um maior leque de viaturas e obteve sempre muito bons resultados com carros como o Renault Clio RS, Citroën Saxo Kit-Car, Opel Astra Kit-Car, VW Golf Kit-Car ou Renault Clio S1600. Obteve o seu primeiro título regional absoluto em 2013 com um Mitsubishi Lancer Evo X e foi também campeão em 2016 com um Porsche 997 GT3. Em 2021 segue em 7º no campeonato depois de ter sido 4º na Ribeira Brava e ter desistido em Machico.