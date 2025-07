Rali da Madeira Diego Ruiloba regressa com um único objetivo: a vitória

O Rali da Madeira de 2025 promete ser palco de uma intensa disputa, com o piloto espanhol Diego Ruiloba a regressar à ilha com uma ambição clara: repetir a vitória alcançada em 2024. Consciente da responsabilidade de defender o seu resultado, Ruiloba enfrenta uma concorrência de peso, incluindo pilotos locais com profundo conhecimento dos troços e nomes fortes como Simone Campedelli, Kris Meeke, e o seu compatriota, Dani Sordo, para não falar, claro, dos melhores lusos do CPR, mas a sua familiaridade com o percurso confere-lhe uma vantagem crucial nesta prova tão especial.

Diego Ruiloba, o jovem talento espanhol, coloca elevada a fasquia para esta edição, com o piloto a expressar abertamente o seu objetivo: “ganhar a prova”. Para Ruiloba, qualquer resultado que não seja a vitória representaria um passo atrás em relação ao seu desempenho anterior, o que o motiva a “tentar ao máximo” para não “baixar e/ou piorar” o seu registo.

Apesar de reconhecer a intensa concorrência, nomeadamente dos pilotos locais que “conhecem a prova na perfeição”, e de outros adversários de peso destaca a sua vantagem de “conhecer melhor o percurso”. Esta familiaridade com as exigentes classificativas madeirenses poderá ser um trunfo fundamental na busca pelo triunfo. O piloto não poupa elogios à prova e à ilha, afirmando que o Rali da Madeira é “muito bonito, numa ilha espetacular”, e expressando gratidão pela oportunidade de participar.

O percurso de Diego Ruiloba

Com apenas 24 anos, Diego Ruiloba tem demonstrado uma ascensão meteórica no panorama dos ralis. A sua estreia aconteceu em 2019 com um Peugeot 208, rapidamente evoluindo para conquistas significativas. Em 2021, ao volante de um Suzuki Swift, sagrou-se vencedor do troféu espanhol dedicado ao modelo. O ano seguinte marcou mais um importante passo na sua carreira, ao vencer a Peugeot Rally Cup Ibérica com um Peugeot 208 Rally4.

Desde então, Ruiloba tem representado a Citroën, pilotando um C3 Rally2. O ano de 2024 foi particularmente marcante, com a obtenção das suas primeiras vitórias à geral, destacando-se precisamente a do Rali da Madeira. Atualmente, a sua presença estende-se a algumas provas do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) no quadro do WRC2 Challenger, o que atesta o seu estatuto de piloto com potencial internacional. A sua participação na Madeira, um palco tão desafiante e prestigiado, é um reflexo do seu compromisso em continuar a evoluir e a competir ao mais alto nível.