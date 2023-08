Rali da Madeira, Alexandre Camacho: vantagem é boa mas não garante nada…” | AutoSport

Alexandre Camacho/Pedro Calado (Skoda Fabia Evo Rally2) vão para a tarde decisiva do Rali da Madeira com 15.3s de avanço para Giandomenico Basso/Lorenzo Granai (Skoda Fabia Evo Rally2): “foi uma manhã a tentar andar rápido e com segurança, viemos sempre a tentar dilatar a vantagem em todos os troços, o Basso consegui-nos ganhar na Ponta do Sol, depois respondemos bem e conseguimos dilatar mais e agora é ir para a tarde com 15 segundos é muito bom, mas não garante nada porque é preciso chegar ao fim, é preciso manter o foco, ritmo”, disse Alexandre Camacho à Antena 3 Madeira.