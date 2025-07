Rali da Madeira: Alexandre Camacho acha que é difícil lutar pela vitória

Alexandre Camacho, um dos nomes fortes do panorama dos ralis madeirenses, prepara-se para o Rali da Madeira com o objetivo principal de melhorar o desempenho recente. Ao volante do seu Hyundai i20N Rally2, e naquela que é apenas a sua segunda prova do ano, depois do recente Rali da Calheta, Camacho reconhece a dificuldade de lutar pela vitória face à forte concorrência, incluindo pilotos locais de topo, do Campeonato de Portugal de Ralis e estrangeiros, mas promete dar o seu melhor para ser mais competitivo e andar o mais à frente possível na classificação.

Em busca de mais competitividade

Alexandre Camacho alinha no Rali da Madeira com o Hyundai i20N Rally2, tendo como principal meta “melhorar o desempenho” que a equipa teve no Rali da Calheta. O piloto madeirense não esconde que no rali anterior ficaram “muito aquém das expetativas” e que é imperativo “ser mais competitivos, andar mais à frente do que conseguimos na prova”.

Dada esta análise, Camacho não aponta um objetivo específico de posição, mas é realista quanto às suas aspirações de vitória. “Penso que será muito difícil entrar na luta pela vitória”, afirma, reconhecendo o elevado nível da concorrência. Apesar disso, a equipa tem trabalhado na melhoria do carro em testes, e o piloto garante que vão “dar o nosso melhor”.

A complexidade da prova é acentuada pela presença de “muitos pilotos com carros competitivos” nesta edição do Rali da Madeira. Camacho destaca que, além dos “três pilotos a disputar a liderança” no campeonato madeirense, a prova contará com a participação de “pilotos do CPR e estrangeiros muito fortes”, o que eleva ainda mais o nível do desafio. A sua experiência e conhecimento dos troços madeirenses serão cruciais para enfrentar esta concorrência de peso e procurar um resultado que reflita a sua ambição de ser mais competitivo.