Rali da Bairrada/Start Centro de Ralis: Jorge Carvalho é o primeiro vencedor | AutoSport

Jorge Carvalho, piloto de Poiares, venceu a terceira edição do Rali da Bairrada, primeira pontuável para o novo Campeonato Start Centro de Ralis, beneficiando do abandono de Pedro Pereira já ao cair do pano, quando liderava desde a primeira especial.

Depois de três anos afastado da competição, Jorge Carvalho, navegado por Rodrigo Pinheiro, chegou, viu e venceu o Rali da Bairrada, com o tempo total de 26m55,0s. Aos comandos de um Peugeot 208 R2, um dos carros de duas rodas motrizes que são os únicos aceites nesta nova competição, o piloto de Vila Nova de Poiares nunca baixou os braços para desferir um ataque cirúrgico para ganhar 11 preciosos segundos ao segundo classificado.

Um triunfo que não estava nos planos do piloto poiarense, até porque já estava afastado da competição há cerca de três anos, travando-se de razões para superar a legítima ambição do irmão Armando Carvalho que, ao volante de um Peugeot 208 VTI e navegado por Ana Santos, teve de contentar-se com a segunda posição.

Recorde-se que Armando Carvalho e Ana Santos foram os vencedores da primeira edição do Rali da Bairrada, em 2020, na altura com um Mitsubishi Lancer Evo V, pontuável para o Campeonato Centro de Ralis. Este ano esteve a um pequeno passo de repetir a façanha, mas “travado” pelo irmão.

Naquela que foi a sua primeira participação nesta prova, primeira pontuável para o Campeonato Start Centro de Ralis 2022, Jorge Carvalho saiu favorecido logo após o abandono do piloto sensação do rali, Pedro Pereira. O jovem do Buçaco (Luso), que faz equipa com Tiago Silva, não evitou um toque no passeio com o seu Peugeot 208 VTI na última curva da primeira passagem pela super-especial noturna de Vagos, hipotecando as suas aspirações de vencer em Vagos.

De referir que Pedro Pereira e Tiago Silva lideraram de fio-a-pavio a prova organizativa do Clube Automóvel do Cento, apoiada pelo Município de Vagos e promovida pela Promolafões, acabando, todavia, numa posição bastante improfícua, sobretudo depois do brilhantismo durante toda a tarde.

Depois de muito porfiar, indiferente ao domínio de Pedro Pereira e à “guerra” protagonizada entre irmãos, José Gomes e Fábio Reis, em Renault Clio R3, encerraram a participação na prova vagense no degrau mais baixo do pódio, a 14,2 segundos do topo da classificação geral.

Uma penalização de 10 segundos por partir milésimos de segundo mais cedo na primeira incursão pela super-especial de Vagos retirou ao piloto viseense de destronar Armando Carvalho da segunda posição, o que traduz na perfeição os andamentos muito homogéneos das equipas que lutavam pela vitória.

A dupla formada por Fábio Santos e Luís Ribeiro, em Citroën Saxo, “agarrou” a quarta posição no final do Rali da Bairrada, a 45,6 de diferença para os vencedores da competição, relegando para o quinto posto Miguel Carvalho e António Reis, em Peugeot 206 GTi, a 1m02,6s.