Rali da Bairrada: Jorge Angel Perez triunfou a prova Extra | AutoSport

Na prova Extra, muito interessante e que entusiasmou o público que acorreu em grande número às bermas das estradas de asfalto do concelho de Vagos, os espanhóis Jorge Angel Perez e Angel Perez Alonso não deram a mínima hipótese às equipas adversárias.

Aos comandos de um Porsche 997 GT3 CUP Rally, “nuestros hermanos” conquistaram por vitórias todas as nove provas especiais na agenda do Rali da Bairrada, com o tempo total de 42m09,3s. Quem continua em maré baixa no Rali da Bairrada é o piloto Nuno Mateus.

O piloto de Vagos, navegado por Paulo Pimentel, que tinha a segunda posição cimentada, foi forçado a abandonar precisamente na derradeira prova especial de classificação com a cedência de uma transmissão do Mitsubishi Lancer Evo VI. Um desfecho inglório para o piloto local que, mais uma vez, não terminou a prova.

António Santana e Joana Santana Gonçalves, em Mitsubishi Lancer EvoX, acabaram por beneficiar do abandono da dupla de Vagos para receber de bandeja o lugar intermédio do pódio, a 5m47,4s dos vencedores. Por seu turno, Paulo Carvalheiro e Dércio Carvalheiro, em Porsche 911 GT3 CUP (991), reclamaram para si a terceira posição, a 7m41,3s dos espanhóis.

O piloto João Martins, navegado por João Greno, ao volante de um Mitsubishi Lancer Evo IV, terminou na quarta posição, a 9m09,7s, com os irmãos António Cruz Monteiro e Ana Cruz Monteiro, em Peugeot 208 T16, fecharem o “top five”, a 12m29,9s do topo da classificação geral.

Finalmente, e no que diz respeito à competição Extra – equipas que alinharam na prova Start Centro de Ralis, optando por prosseguir em competição no segundo dia –, José Gomes e Fábio Reis conduziram o Renault Clio R3 ao degrau mais alto do pódio, com o tempo de 54m08,5s.

Fábio Santos e Luís Ribeiro, em Citroën Saxo Kit Car, cotaram-se os segundos mais rápidos, a 53,1s dos vencedores, com Viana Martins e Gonçalo Palmeira, em Renault Clio 3 RS, a ocuparem a terceira posição, a 2m09,5s de José Gomes e Fábio Reis.