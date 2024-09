Rali da Água, Peugeot Rally Cup Portugal: Hugo Lopes, arranca e…é campeão

A Peugeot Rally Cup Portugal 2024 terá o seu epílogo já este fim de semana de 13 e 14 de setembro nas classificativas de asfalto do Rali da Água – Transibérico-EurocidadeChaves / Verín, prova organizada pelo CAMI Motorsport.

Será o eixo compreendido entre as cidades de Chaves e de Verín o palco do derradeiro confronto do ano entre os candidatos aos títulos de Pilotos e Navegadores. Nas contas para o título de Pilotos da Peugeot Rally Cup Portugal 2024, Hugo Lopes já é matematicamente ‘Campeão’, necessitando apenas de participar para garantir para si o Grande Prémio que está reservado ao vencedor do troféu.

Já nos Navegadores, as hipóteses são mais alargadas, havendo cinco nomes ainda em luta pela melhor pontuação acumulada.

Em termos de Pilotos, as atenções recaem, muito naturalmente, no já virtual ‘Campeão’ de 2024, Hugo Lopes, atual líder destacado do troféu nacional (também o é no caso ibérico, para que esta prova não pontua), juntando-se-lhe (por ordem de proximidade pontual) Guilherme Meireles, Pedro Pereira, João Andradee Pedro Silva, qualquer deles a poder assegurar o lugar de ‘vice’. O grupo heterogéneo completa-se com Rafael Cardeira, Rafael Rego, Paulo Roque e Diogo Marujo, juntando-se-lhes um estreante absoluto, de nome Joni Gonçalves.

Já nos Navegadores, a luta far-se-á entre Pedro Alves,João Aguiar e Roberto Santos, os únicos a terem participado na totalidade das 5 provas do troféu de 2024, numa lista que conta com dois outros nomes, Valter Cardoso e Pedro Santana, que falharam a partida de pelo menos um rali do calendário.

Este derradeiro confronto de 2024 reunirá, assim, uma dezena de formações, todas de bandeira nacional, que pretendem assegurar não só um dos lugares do pódio, como os muito atrativos prémios monetários que este troféu, da responsabilidade da Peugeot Portugal, com a logística assegurada pela estrutura da Sports & You, assegura em cada prova.

Com partida oficial do lado de lá da fronteira, o rali inicia-se esta sexta-feira, para um percurso dividido por 2 Etapas, integrando 9 Especiais e 108,47 km cronometrados, num percurso total de 256,40 km. A estes troços junta-se, no final do rali, uma classificativa espetáculo, desenhada no centro de Chaves, mas que não influenciará a classificação final.