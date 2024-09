Rali da Água, Hugo Lopes: “agora é preparar bem a Catalunha para o título na Peugeot Rally Cup Ibérica”

Hugo Lopes só precisava arrancar para se sagrar vencer da primeiro Peugeot Rally Cup Portugal, mas a prova foi intensa, com um surpreendente Rafael Rêgo a surpreender tudo e todo, só perdendo o rali porque se despistou na derradeira especial em que partiu com 3.0s de avanço para Hugo Lopes e a meio do troço ia a ganhar mais 0.7s. Exagerou no seu esforço e capotou, abrindo as portas do triunfo a Hugo Lopes que fez uma competição exemplar, que terminou com quatro vitórias em cinco ralis. Na sua contabilidade de 2024 apenas ficou o percalço de uma desistência no Rali de Castelo Branco: “Foi um rali muito disputado. Entrámos um bocadinho à cautela quer ontem, quer hoje nos troços da manhã, pois estávamos parados desde a Madeira, tendo sido a primeira vez que pegámos no carro.

Faltou-nos alguma confiança e estávamos mais cautelosos. Para a tarde atacámos e quisemos recuperar algum do tempo perdido, numa luta que infelizmente não chegou ao final, pois o Rafael teve uma saída de estrada. Tenho mesmo muita pena, pois ele merecia mesmo ter chegado ao fim, tendo-se mostrado um adversário incrível, com um andamento espetacular. Quero deixar-lhe uma palavra de força, a ele e à Ana, esperando que regressem ainda mais fortes.”

Lopes sagrou-se, também, o primeiro Campeão de sempre da Peugeot Rally Cup Portugal, sobre isto acrescentando: “É sempre bom terminar com chave de ouro e quero agradecer à Peugeot Portugal, à Sports & You e à FPAK por criarem estes troféus e estas iniciativas para os jovens portugueses, permitindo-nos sonhar com um rali, numa viatura de Rally2.

Agora resta-me preparar bem o Rally RACC Catalunha para confirmar, também, o título na Peugeot Rally Cup Ibérica.” Sublinhe-se que o cetro maior também está na mira do piloto de Viseu, sendo Lopes, aliás, o atual líder do ranking de Pilotos, nesta competição que terá a sua última jornada em meados de outubro.