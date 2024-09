Rali da Água: Exibição de gala de Rafael Rego “não merecíamos este desfecho”

Não há provavelmente um final de temporada tão inglório nas histórias dos ralis em Portugal. A 100 metros do final da derradeira especial do Rali da Água, última ronda Peugeot Rally Cup Portugal, e numa altura em que lideravam a prova entre os carros de duas rodas motrizes e ocupavam um brilhante quinto lugar à geral, Rafael Rego e Ana Gonçalves acabaram por sofrer uma saída de estrada, seguida de capotamento, que os fez ficar fora do rali e perder a oportunidade de vencer o primeiro rali da temporada.

Unanimemente reconhecido como a figura do rali, Rafael Rego termina a temporada de uma forma inglória, mas com o dever cumprido de se ter batido com pilotos muito mais experientes, conseguindo agora lutar de igual para igual com os futuros campeões nacionais da categoria Rally4.

“Estamos naturalmente muito tristes. Depois do trabalho incrível que fizemos, não merecíamos este desfecho. Antes do rali afirmei que queria mostrar o potencial que tínhamos, já a pensar em 2025. Fiz isso em cada metro deste rali. Comprovámos que temos ritmo para entrar na luta pelas vitórias e não vamos deixar o sonho morrer.

Queremos muito voltar em 2025, de cara lavada e prontos para a luta. Quero agradecer publicamente a todos os que apoiaram este projeto e que permitiram que hoje estivéssemos aqui a lutar pela vitória. Uma palavra para a toda a equipa The Racing Factory que me apoiou desde o primeiro minuto e à Ana pela confiança e trabalho incansável. Foi por pouco… foi por muito pouco” afirmou o jovem português.