Rali Cidade Termal: Cinco N5 da RMC, novo Suzuki, Porsche e R5 são destaques | AutoSport

Realiza-se a 12 e 13 de fevereiro nas belíssimas margens do Rio Vouga, o Rali Cidade Termal, que percorre as classificativas de asfalto da região. Um dos pontos altos desta nova prova-extra será a AQVA Termas Street Stage, traçada nas imediações das Termas de São Pedro do Sul: “Os concorrentes partem das Termas e fazem um percurso de 3,9 km, com duas passagens. O aliciante extra é o facto de o público que está alojado nas Termas poder assistir à Super Especial nas varandas dos quatro hotéis por onde a classificativa passa, garantindo toda a sua comodidade e segurança, ao mesmo tempo que desfrutam do rali num local único em toda a Península Ibérica”, afirmou José Correia, responsável da Promolafões.

As inscrições para o Rali Cidade Termal ainda decorrem, mas estão já confirmadas cinco viaturas N5 preparadas pela espanhola RMC, de Roberto Mendez. Ao volante, estarão duas duplas espanholas e três portuguesas, com o piloto local Luís “Bob” Martins a ser um dos que se vai estrear ao volante de um N5, tal como José Loureiro, outro piloto da região de Lafões.

Outra estreia absoluta será o Suzuki Swift Maxi pilotado por Daniel Silva, um carro que, tal como os N5, poderá correr nos ralis portugueses a partir deste ano. A categoria R5 terá pelo menos dois Peugeot 208 T16, um deles para o ex-campeão nacional de 2 Rodas Motrizes e de Promoção, Carlos Matos.

O tricampeão nacional de ralis GT, Vítor Pascoal, estará ao volante de um dos Porsche GT3 Cup em São Pedro do Sul, prometendo mais um grande espetáculo visual e sonoro num percurso completamente inédito em Portugal. Além da AQVA Termas Street Stage, a realizar no sábado, a partir das 15h30, o Rali Cidade Termal terá mais cinco especiais no domingo, com dupla passagem pelo troço D. Afonso Henriques –Carvalhais (8,2 kms) e três passagens pela classificativa D. Amélia – Serrazes (12,4 km), num total de 61,4 quilómetros cronometrados.

A Organização no terreno estará a cargo da equipa de comissários do Team Baia e as inscrições estão a decorrer no portal da FPAK.