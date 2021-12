Rali Casinos do Algarve: Vítor Pascoal quer confirmar quarto título de campeão | AutoSport

Vítor Pascoal e Ricardo Faria podem fazer história este fim de semana, ao sagrarem-se tetracampeões de Portugal de Ralis GT, reforçando o seu palmarés com o Porsche 991 GT3 Cup. Dupla do Baião Rally Team está confiante para o Rali Casinos do Algarve.

Depois de quatro vitórias nas quatro provas que disputaram – Rali da Bairrada, Rali da Água – Alto Tâmega, ConstálicaRallye Vouzela e Rali Vidreiro -, Vítor Pascoal e o navegador Ricardo Faria estão em excelente posição para garantirem o título do Campeonato de Portugal de Ralis GT, no próximo fim de semana, no Rali Casinos do Algarve.

A dupla do Baião Rally Team só precisa de terminar a prova algarvia, caso os seus adversários diretos façam o mesmo, o que deixa Vítor Pascoal focado apenas numa única missão. “O nosso único objetivo no Algarve é garantir o título no CPRGT”, afirmou o tricampeão nacional. “Trabalhámos muito para que isto acontecesse, não cometemos erros ao longo do ano e não queremos desperdiçar a oportunidade de um quarto título nacional. Não vamos correr riscos desnecessários para entrar na luta pela vitória à geral no rali”, referiu Vítor Pascoal.

A edição de 2021 do Rali Casinos do Algarve terá um total de oito classificativas de asfalto, divididas entre o próximo sábado e domingo, num total de 78,8 quilómetros cronometrados.