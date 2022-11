Rali Casinos do Algarve, Ricardo Teodósio vence Taça de Portugal de Ralis | AutoSport

Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2) venceram o Rali do Algarve e consequentemente a Taça de Portugal de Ralis. Triunfaram nos oito troços da prova e terminaram com um avanço de mais de minuto e meio para Carlos Martins/Daniel Amaral (Citroën C3 Rally2), que depois de terminarem o primeiro dia de prova no terceiro lugar atrás de Miguel Oliveira/Carlos Magalhães (Hyundai i20 N Rally2), aproveitaram um pião destes no primeiro troço do segundo dia para passar para a frente dos seus adversários com 15.9s de avanço, margem que aumentaram até ao final, colocando-a nos 23.2s. Um bom rali no regresso ao C3 R5, que já conheciam de 2029 e 202, mas com que já não corriam desde essa altura.

Terceiro lugar para Miguel Oliveira/Carlos Magalhães (Hyundai i20 N Rally2) que realizaram uma bela prova. Nunca tinham realizado qualquer rali, muito menos numa máquina de topo que requer habituação. Deixaram claro que quer seja em duas ou quatro rodas, rapidez é uma qualidade intrínseca possuída pelo piloto e certamente com mais alguns ralis, iriam chegar-se rapidamente aos lugares da frente dos melhores ralis em Portugal. Contudo, para já que fique por muitos e bons anos no MotoGP. Ralis só depois de ser Campeão do Mundo!

Márcio Marreiros/Ricardo Barreto (Škoda Fabia R5), terminaram no quarto lugar, 7.9s na frente de Carlos Fernandes/Valter Cardoso (Mitsubishi Carisma GT Evo V), eles que travaram uma bela luta durante grande parte da prova.

Rui Borges/Luís Ribeiro (Mitsubishi Lancer Evo IX) foram sextos, chegando a essa posição na PE7 por troca com Rui Rijo/Miguel Luz (Mitsubishi Lancer Evo VIII MR), que foram oitavos, com João Araújo/Luís Araújo (Mitsubishi Lancer Evo VIII) e Gonçalo Rodrigues/André Barras (Mitsubishi Lancer Evo VI), a fechar o top 10.

Renato Pita/Rui Moreira (Peugeot 208 Rally4), foram sétimos e venceram as duas rodas motrizes, bem mais de um minuto na frente de Fábio Santos/Ricardo Sismeiro (Citroën Saxo VTS).

Tempos Online – CLIQUE AQUI