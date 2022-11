Rali Casinos do Algarve: Ricardo Teodósio liderou qualificação, Miguel Oliveira surpreendeu com 2º lugar | AutoSport

Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2) foram os mais rápidos na qualificação do Rali Casinos do Algarve com um registo de 2:31.261, bem na frente de um surpreendente Miguel Oliveira/Carlos Magalhães (Hyundai i20 N Rally2), que foram segundos, apesar de apenas terem realizado muito poucos quilómetros com o seu novo carro.

Carlos Martins/Daniel Amaral (Citroën C3 Rally2) foram terceiros na frente de Carlos Fernandes/Valter Cardoso (Mitsubishi Carisma GT Evo V).

Ricardo Filipe/Fernando Almeida (Ford Fiesta R5) posicionaram-se na quinta posição, na frente de um estreante absoluto com um R5: Márcio Marreiros/Ricardo Barreto (Škoda Fabia R5).

O melhor dos Mitsubishi foi o de Carlos Fernandes, vencedor da Taça em 2014, mas Nuno Carujo/Pedro Silva (Mitsubishi Lancer Evo VI) foram segundos na frente de André Cabeças/Diogo Costa (Mitsubishi Mirage Evo). Pelos Caminho já ficaram Daniel nunes e Nuno Mota Ribeiro, pois o motor do Mitsubishi não quis colaborar…

Os melhores das duas rodas motrizes foram Fábio Santos/Ricardo Sismeiro (Citroën Saxo VTS), nonos da geral. A fechar o top 10 da ‘sessão’ ficaram Rui Borges/Luís Ribeiro (Mitsubishi Lancer Evo IX).

Os dados estão lançados para uma boa prova, mas para lá do principal favorito, Ricardo Teodósio, perspetivam-se bons duelos até porque será atribuído o troféu Taça de Portugal ao vencedor, mas também há classificação por Grupos, P1, P2, P3, X1, X2, X3, X4, Clássico e Senhoras. Todos os vencedores receberão um Troféu Taça de Portugal, inclusivamente aos navegadores.

Esta ‘Qualifying’ define a ordem de partida para a 1ª etapa.

GUIA DA PROVA

Horários

Sábado, 12 De novembro

Pec1 Portimão 1 9.50 Km 15:33

Pec2 Portimão 2 9.50 Km 16:36

Assistência Fatacil (30 Min) 18:01

Pec3 Super Special Lagos 1.60 Km 21:00

Assistência Fatacil (45 Min) 21:00

Domingo, 13 De novembro

Pec4 Chilrão 1 17.60 Km 09:45

Pec5 Monchique 1 10.25 Km 10:25

Pec6 Chilrão 2 17.60 Km 11:08

Pec7 Monchique 2 10.25 Km 11:48

Assistência Fatacil (30 Min) 13:03

Pec8 Super Especial Portimão 2.20 Km 14:35