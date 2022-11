Rali Casinos do Algarve, PE7: Teodósio na frente, grande rali de Miguel Oliveira | AutoSport

Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2) estão muito perto de vencer o Rali do Algarve e a Taça de Portugal de Ralis. Quando falta apenas uma especial para o final da prova, a dupla do Team Hyundai Portugal tem 1m26.1s de avanço para Carlos Martins/Daniel Amaral (Citroën C3 Rally2), que se destacaram de Miguel Oliveira/Carlos Magalhães (Hyundai i20 N Rally2), também porque este fez um pião no início do dia de hoje, mas ainda assim tem dado uma luta fantástica a um piloto de créditos firmados nos ralis, o que deixa perceber que não iria demorar muito a atingir um bom nível na modalidade. Sem correr com o Citroën C3 R5 desde 2019, e depois de só ter feito uma prova,

é natural ainda não estar tão bem ligado ao carro quando sabemos estar com o Mitsubishi com que corre há muito.

Miguel Oliveira dista neste momento 14.2s de Carlos Martins, e pode considerar-se que essa diferença é basicamente o pião que fez, o que é notável. Grande prova está a fazer Miguel Oliveira nesta Taça de Portugal de Ralis.

Márcio Marreiros/Ricardo Barreto (Škoda Fabia R5), são quartos 7.7s na frente de Carlos Fernandes/Valter Cardoso (Mitsubishi Carisma GT Evo V), numa bela luta.

Rui Borges/Luís Ribeiro (Mitsubishi Lancer Evo IX) são sextos, posição a que chegaram neste troço por troca com Renato Pita/Rui Moreira (Peugeot 208 Rally4), líder das duas rodas motrizes, mais de um minuto na frente de Fábio Santos/Ricardo Sismeiro (Citroën Saxo VTS).

Rui Rijo/Miguel Luz (Mitsubishi Lancer Evo VIII MR), João Araújo/Luís Araújo (Mitsubishi Lancer Evo VIII) e Gonçalo Rodrigues/André Barras (Mitsubishi Lancer Evo VI), fecham o top 10.

Tempos Online – CLIQUE AQUI