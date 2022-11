Rali Casinos do Algarve, PE4: Teodósio lidera, Carlos Martins passa Miguel Oliveira | AutoSport

Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2) entraram no segundo e decisivo dia do Rali Casinos do Algarve com novo triunfo, dilatando a margem para os segundos classificados, colocando-a em 40.5s, agora para Carlos Martins/Daniel Amaral (Citroën C3 Rally2), pois tal como se esperava, quando chegaram os troços mais longos, impôs a sua experiência face a Miguel Oliveira/Carlos Magalhães (Hyundai i20 N Rally2) batendo-os por 19.4s nos 17.60 Km de Chilrão.

A velocidade do piloto do MotoGP é inquestionável, mas um rali é muito mais do que isso, e o andamento de Carlos Martins veio ao de cimo, deixando claramente o piloto da Hyundai para trás.

Ainda assim, Miguel Oliveira está para já num lugar de pódio, e com 18.4s de avanço para Márcio Marreiros/Ricardo Barreto (Škoda Fabia R5), que se estreiam nesta categoria.

Carlos Fernandes/Valter Cardoso (Mitsubishi Carisma GT Evo V) estão logo atrás, a 4.8s e esta é uma luta, pelo derradeiro lugar do pódio, que se irá desenrolar a três.

Renato Pita/Rui Moreira (Peugeot 208 Rally4) são sextos, com quase 50 segundos de avanço para Fábio Santos/Ricardo Sismeiro (Citroën Saxo VTS).

André Cabeças/Diogo Costa (Mitsubishi Mirage Evo) e Nuno Carujo/Pedro Silva (Mitsubishi Lancer Evo VI) já não arrancaram para este segundo dia de prova.

Gonçalo Rodrigues/André Barras (Mitsubishi Lancer Evo VI), Rui Borges/Luís Ribeiro (Mitsubishi Lancer Evo IX), Rui Rijo/Miguel Luz (Mitsubishi Lancer Evo VIII MR) e João Araújo/Luís Araújo (Mitsubishi Lancer Evo VIII) fecham o top 10.

FOTO CAA/Pedro Monserrate

Tempos Online – CLIQUE AQUI