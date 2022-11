Rali Casinos do Algarve, PE3: Ricardo Teodósio na frente, boas lutas mais atrás… | AutoSport

Três em três! Como se esperava, Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2) venceram os três troços do dia e vão para o segundo dia do rali com 21.8s de avanço para Miguel Oliveira/Carlos Magalhães (Hyundai i20 N Rally2), que voltaram a ser segundos na super especial e com isso solidificaram o seu segundo posto, tendo agora 3.5s de avanço para Carlos Martins/Daniel Amaral (Citroën C3 Rally2).

Será curioso amanhã, com troços bem mais extenso, perceber como se sai o piloto do Hyundai que costuma ser guiado por Bruno Magalhães. Até aqui, uma fantástica exibição, pois é tudo menos fácil fazer o que Miguel Oliveira está a fazer face à experiência que (não) tem nos ralis.

Márcio Marreiros/Ricardo Barreto (Škoda Fabia R5) são quartos a 6.8s de Carlos Martins e rodam na frente de Carlos Fernandes/Valter Cardoso (Mitsubishi Carisma GT Evo V), que estão 11.2s mais atrás com Ricardo Filipe/Fernando Almeida (Ford Fiesta R5) logo a seguir a 0.4s. Sétimo posto para André Cabeças/Diogo Costa (Mitsubishi Mirage Evo), que está colocado na frente de Rui Rijo/Miguel Luz (Mitsubishi Lancer Evo VIII MR) e Nuno Carujo/Pedro Silva (Mitsubishi Lancer Evo VI).

A fechar o top 10 estão os líderes das duas rodas motrizes, Renato Pita/Rui Moreira (Peugeot 208 Rally4), que já tem mais de 20s de avanço para Fábio Santos/Ricardo Sismeiro (Citroën Saxo VTS).

