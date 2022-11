Rali Casinos do Algarve, PE2: Miguel Oliveira sobe a segundo… | AutoSport

Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2) venceu a segunda especial do Rali do Algarve, alargou a sua liderança para 19.6s, mas a parte mais curiosa da questão é que Miguel Oliveira/Carlos Magalhães (Hyundai i20 N Rally2) foram segundos, bateram Carlos Martins/Daniel Amaral (Citroën C3 Rally2) por 1.1s e com isso passaram para o segundo lugar da prova, 0.7s na frente dos seus adversários.

Márcio Marreiros/Ricardo Barreto (Škoda Fabia R5) foram quartos na frente de Ricardo Filipe/Fernando Almeida (Ford Fiesta R5). Carlos Fernandes/Valter Cardoso (Mitsubishi Carisma GT Evo V) foram sextos na frente de André Cabeças/Diogo Costa (Mitsubishi Mirage Evo).

Na geral, e se retirarmos Teodósio deste ‘filme’, temos três pilotos separados por oito segundos, Miguel Oliveira, Carlos Martins e Márcio Marreiros. Carlos Fernandes está 9.5s mais atrás, Ricardo Filipe segue-o a 0.4s, e André Cabeças está 4.2s mais atrás.

Nas duas rodas motrizes, Fábio Santos/Ricardo Sismeiro (Citroën Saxo VTS) lidera com 1.8s de avanço para Isaac Portela/Duarte Susano (Citroën C2 R2).

Tempos Online – CLIQUE AQUI