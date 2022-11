Rali Casinos do Algarve, PE1: Ricardo Teodósio ‘pulverizou’ concorrência | AutoSport

Tal como se esperava, está dada a tendência do Rali Casinos do Algarve, Taça de Portugal de Ralis. Na primeira especial, Portimão, com apenas 9.5 Km, Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2) foram de longe os mais rápidos ao bateram a concorrência mais próxima por 12.3s, deixando claro que, em condições normais, vai vencer esta prova.

Segundo posto para Carlos Martins/Daniel Amaral (Citroën C3 Rally2), 0.4s na frente de Miguel Oliveira/Carlos Magalhães (Hyundai i20 N Rally2), o que é notável por parte do piloto de MotoGP.

Já sabemos há muito que é um bom piloto de duas rodas, mas pelo que se vê, nas quatro rodas mostra já muito, nestes seus primeiros 9.5 Km competitivos.

Márcio Marreiros/Ricardo Barreto (Škoda Fabia R5) foi quarto, a 1.1s de Miguel Oliveira, com Carlos Fernandes/Valter Cardoso (Mitsubishi Carisma GT Evo V) logo a seguir a mais 5.1s.

Ricardo Filipe/Fernando Almeida (Ford Fiesta R5) foram sextos na frente de André Cabeças/Diogo Costa (Mitsubishi Mirage Evo). Rui Borges/Luís Ribeiro (Mitsubishi Lancer Evo IX), Rui Rijo/Miguel Luz (Mitsubishi Lancer Evo VIII MR) e Nuno Carujo/Pedro Silva (Mitsubishi Lancer Evo VI), fecharam o top 10. Mais info dentro de momentos.

