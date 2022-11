Rali Casinos do Algarve, Miguel Oliveira: “foi mais um sonho concretizado” | AutoSport

Grande rali de Miguel Oliveira, que com Carlos Magalhães a lado e no Hyundai i20 N Rally2 terminou o Rali Casinos do Algarve, prova que foi este ano a Taça de Portugal de Ralis, no terceiro lugar. Um lugar no pódio na sua estreia nos ralis é um grande feito, e apesar de ter um bom carro, não tinha qualquer experiência competitiva. Um resultado promissor nesta sua estreia nos ralis de asfalto: “O fim de semana foi muito positivo, foi mais um sonho concretizado e estou muito feliz.

A super especial e os troços foram bem pensados, adorei as sensações, adorei o i20 N Rally2 da Hyundai, a quem agradeço mais uma vez o convite que me fez.

Diverti-me imenso e ter uma experiência destas a competir num rali, ao lado de uma referência como o Ricardo Teodósio foi espetacular e a quem dou os parabéns pela soberba vitória e domínio ao longo de todo o fim de semana”, referiu entusiasmado o piloto da Charneca de Caparica.

Durante o fim de semana, Miguel Oliveira teve ao seu lado, como navegador, Carlos Magalhães, que habitualmente faz dupla com o piloto Bruno Magalhães.