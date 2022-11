Rali Casinos do Algarve: Miguel Correia, não corre, atraso na chegada de material | AutoSport

O Rali Casinos do Algarve perdeu antes da partida um dos seus prováveis principais protagonistas, Miguel Correia, que com o seu Skoda Fabia Rally2 evo era quem tinha condições de dar mais luta a Ricardo Teodósio pela conquista da Taça de Portugal de Ralis, mas não vai ser assim: “Apesar de estarmos inscritos no Rallye Casinos do Algarve não iremos marcar presença na prova organizada pelo Clube Automóvel do Algarve, fruto do atraso na chegada de algum material para o nosso Skoda Fabia Rally2 evo. Queríamos publicamente desejar a melhor das sortes ao clube organizador e a todos os participantes da Taça de Portugal de Ralis”, escreveu nas suas redes sociais.