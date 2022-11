Rali Casinos do Algarve: Mais vencedores na Taça de Portugal de Ralis | AutoSport

A Taça de Portugal de Ralis teve como vencedores, Ricardo Teodósio/José Teixeira, mas como se sabe há um troféu Taça de Portugal para cada uma das seguintes categorias: P1, P2, P3, X1, X2, X3, X5-16 (RC2), X5-16 (RC2N), X5-16 (RC3), X5-16 (RC4), X5-16 (RC5) e X5-16 (RGT). Nem todas tiveram concorrentes, mas recordamos aqui as histórias de alguns vencedores

Por exemplo, destacar a boa prova de Fábio Santos e Ricardo Sismeiro. A dupla leiriense que defende as cores da Prototype, realizou um bom rali, coroado com uma vitória no grupo X2, garantindo ainda um Top 12 na geral e o 3º posto entre os carros com duas rodas motrizes.

Por seu lado, José Carlos Magalhães e Bia Pinto levaram de forma muito competente o Fiat Punto R3D da MNE Sport ao triunfo nas contas do Grupo X4. A dupla nortenha não fez uma boa escolha de pneus, o que terá impedido de alcançarem melhor do que o bom 17º lugar à geral.

Os pneus Kumho lograram o pleno do pódio nas lides do Grupo X7. E aqui, honra e glória para Flipa Tintim que, navegada por Fábio Reis estreando um Peugeot 208 N3, ousou levar de vencida o duelo familiar com Vasco Tintim. Este, também aos comandos de um 208 B3 e tendo como copiloto Bruno Alambre, sentiu algumas dificuldades na transição do seu habitual Subaru Impreza para o 208, mas foi capaz de segurar o 2º posto e uma saborosa “dobradinha” para a família Tintim.

De Málaga veio a equipa espanhola formada por Andrés Moreno e Ruben Rojas, tripulando um Seat Ibiza Cupra. Sofreram a bom sofrer com a rutura do turbo, fazendo metade do rali nessas condições, almejando, no entanto, vencer a taça no Grupo X2.

É obra conquistar o triunfo no seu grupo, no caso o P1, num rali em que tinha o Ford Fiesta R2 em rodagem e viu a sua navegadora, Carlota Teles a necessitar de apoio médico devido a uma forte indisposição. Falámos de João Castanheira que aliou o triunfo no grupo a um posto bem dentro do Top 30, prémios para a sua perseverança e para a tenacidade da sua copiloto.