Rali Casino do Algarve: Rui Rijo foi o mais rápido na qualificação | AutoSport

Rui Rijo/Miguel Afonso da Luz (Mitsubishi Lancer Evo VIII MR) foram os mais rápidos na qualificação do Rali Casinos do Algarve, ganhando por isso o direito de serem os primeiros a escolher a sua ordem na estrada. Registaram 2:49.170, batendo Paulo Cruz / André Barras (Mitsubishi Lancer evo IV) por 4.050s, com Paulo Correia/Tiago Amado (Peugeot 208 VTi R2), em terceiro a que ficaram a 4.880s. Márcio Marreiros/Ricardo Barreto (Mitsubishi Lancer Evo IX) foram quartos na frente de Nélson Silva/Paulo Silva (Mitsubishi Lancer Evo VI), José M. Gomes/Bruno Pedrosa (Renault Clio R3), Nuno Carujo/Daniel Martins (Mitsubishi Lancer Evo VI), Luís Morais/Helena Maia (Peugeot 208 VTI), Marco Ferreira/Edgar Gonçalves (Citroën Saxo Cup) e Paulo Anselmo/Pedro Dias da Silva (BMW 316I), a fecharem o top 10.