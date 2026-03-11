Rali: Açores e Madeira começam competições este fim de semana
Os campeonatos de ralis dos Açores e da Madeira arrancam este fim de semana, com as duas provas marcadas para os dias 13 e 14 de março. O II Rallye Capital do Queijo/Fajãs abre a temporada nos Açores, enquanto o Rali do Marítimo – Município de Machico assinala o início do Campeonato de Ralis Coral da Madeira.
Nos Açores, a prova disputada na ilha de São Jorge conta com 21 equipas inscritas e é organizada pelo Grupo Desportivo Comercial. A competição marca o arranque da época de 2026 do Campeonato de Ralis dos Açores e terá como principais protagonistas o atual campeão regional, Luís Miguel Rego, que compete com um Skoda Fabia RS Rally2, e Pedro Câmara, vencedor do FPAK Júnior Team, ao volante de um Opel Corsa Rally4.
Entre as ausências mais notadas nesta prova destacam-se Rafael Botelho, campeão de duas rodas motrizes em 2025, bem como Estevão Rodrigues e Rui Borges. O rali arranca na sexta-feira, dia 13, com a realização de uma Super Especial e inclui um total de nove provas especiais de classificação, somando 75,98 quilómetros cronometrados.
Na Madeira, o Rali do Marítimo – Município de Machico reúne 30 equipas inscritas e promete forte competitividade na primeira prova do campeonato regional. A competição também arranca na sexta-feira com uma Super Especial, marcada para as 21h15 na cidade de Machico, seguindo-se no sábado as restantes oito classificativas.
Os campeões em título, Miguel Nunes e João Paulo, partem como favoritos à vitória ao volante de um Skoda Fabia RS Rally2. Entre os principais candidatos ao triunfo estão também João Silva e Luís Rodrigues, que competem com um Toyota GR Yaris Rally2. Entre as ausências mais relevantes na lista de inscritos destaca-se Miguel Caires.
