Rafael Rego vence Rali da Água e reforça liderança no FPAK Junior Team | AutoSport

Na terceira jornada da época do FPAK Júnior Team, a dupla Rafael Rego/Inês Veiga dominou e venceu pela segunda vez, em três provas, mas só a quatro classificativas do final é que deixou de ser “ameaçada” por Pedro Pereira, quando este capotou e perdeu 19 minutos até conseguir retomar a sua marcha.

A partir daí, Alexandre Cordeiro subiu um lugar, controlando a vantagem confortável que detinha sobre Vítor Matias.

Desta forma, a jovem dupla voltou aos triunfos na terceira ronda da competição promovida pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, reforçando a liderança no troféu dedicado à promoção de jovens talentos: “Chegámos a Chaves com a mesma vontade e ambição que encarámos as duas primeiras rondas, porque só assim podíamos manter os objetivos a que nos propusemos. A Teodósio Motorsport entregou-me o Kia Picanto pronto para o desafio e nós fizemos o nosso trabalho. Conseguimos a vitória no Troféu FPAK Júnior Team. Aí vão duas em três. Obrigado a todos que tornam isto possível.” afirmou o jovem piloto lisboeta.

Rafael Rego/Inês Veiga foram os primeiros líderes, com 4.8s de avanço para Pedro Pereira/João Aguiar, que venceram o último troço do dia e colocaram a margem em 4.4s.

Alexandre Cordeiro/Ricardo Camarate atrasaram-se depois de perder mais de um minuto, e no terceiro lugar ficavam Vitor Matias/André Gaspar já a mais de um minuto e João Silva/Diogo Costa, 9.2s mais atrás.

No sábado, Rafael Rêgo entrou forte e colocou a margem em 26.3s, no final da manhã. No começo da tarde veio o capotanço de Pedro Pereira com o líder a ficar à vontade, com mais de três minutos de avanço.

A competição prossegue no Rallye Vidreiro Centro de Portugal (13 e 14 de Outubro), terminando em meados de novembro no Rali Viana do Castelo. Com o abandono de Pedro Pereira, Rafael Rêgo distanciou-se muito no topo da competição.