Rafael Rego inicia campanha no FPAK Junior Team: “objetivo claro de lutar pelas vitórias” | AutoSport

Rafael Rego é um dos seis pilotos inscritos na segunda temporada do FPAK Junior Team, uma competição promovida pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting que visa a promoção de novos talentos no que toca aos Ralis. Navegado pela também jovem co-piloto, Inês Veiga, e com objetivos claros de lutar pelas vitórias nos ralis que compõem a competição, Rafael Rego quer já em Castelo Branco demonstrar o seu talento e promover da melhor forma a imagem das empresas que apoiaram a participação na temporada 2023.

“Depois de no Rali de Lisboa termos sentido o carro pela primeira vez e, com isso, termos tirado algumas ilações sobre a forma como devemos encarar a participação no FPAK Junior Team, damos agora início à temporada propriamente dita, onde temos objetivos claros de lutar pelas vitórias. Como qualquer outra competição jovem, acreditamos que vamos ter grandes adversários que temos de respeitar e nunca subestimar, mas acreditamos muito no nosso potencial, temos uma excelente equipa de suporte e por isso vamos dar tudo pela vitória já no Rali de Castelo Branco”, destacou o jovem piloto lisboeta.

Inês Veiga, que apesar de jovem é uma co-piloto com bastante experiência, mostra-se muito entusiasmada com o início de uma nova aventura. “O Rali de Lisboa comprovou-me que aceitar o convite para este projeto foi a opção certa. Toda a gente que nos rodeia acredita muito em nós e isso é meio caminho andado para o sucesso. O Rafael é um piloto com muito talento e está a dar os passos certos para atingir uma carreira de sucessos. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para o ajudar a obter bons resultados e a vencer sempre que possível”, afirmou.

O Rali de Castelo Branco, que se disputa já no próximo fim-de-semana, marca o arranque do FPAK Junior Team, competição composta por mais quatro eventos: Rali de Vouzela (1 e 2 Setembro), Rali da Água (15 e 16 Setembro), Rali Viana do Castelo (22 e 23 Setembro) e Rallye Vidreiro Centro de Portugal – Marinha Grande (13 e 14 de Outubro).