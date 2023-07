Rafael Rego entra a vencer no FPAK Junior Team | AutoSport

Rafael Rego/Inês Veiga (Kia Picanto) venceram a prova de abertura do FPAK Junior Team. A jovem dupla venceu o Rali de Castelo Branco e são os primeiros líderes da competição promovida pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, que visa lançar jovens nos ralis.

A dupla Rafael Rego/Inês Veiga (Teodósio Motorsport) venceu, mas a liderança inicial foi de Alexandre Cordeiro/Ricardo Camarate (Domingos Sport) na primeira etapa, mas uma saída de estrada no início da segunda atirou-os para o fundo da tabela classificativa. O segundo lugar foi então conquistado pela dupla Pedro Pereira/João Aguiar (MNE), que bateu por pouco João Silva/José Azevedo (CRN).

Vítor Hugo Matias/André Gaspar (Filipe Sport) e os referido Alexandre Cordeiro e Ricardo Camarate acabaram, respetivamente, em quarto e quintos, já que a dupla Pedro Dias da Silva/Helena Maia (Peres Competições) saiu de estrada no início da segunda etapa, quando era quinta classificada.

Para Rafael Rego: “Começamos com o pé direito a nossa caminhada no campeonato. Obrigado a todos os que nos apoiaram e claro aos nossos patrocinadores por acreditarem em nós. No que toca à prova propriamente dita, e no primeiro contacto com os nossos adversários, desde cedo percebemos que este pelotão jovem é muito competente e rápido e isso obrigou-nos a ser mais assertivos e a fazer tudo muito bem.

Chegámos ao final do primeiro dia na segunda posição depois de termos perdido a liderança na Super Especial, mas depois definimos os objetivos para o longo dia de sábado. Conseguimos o objetivo e agora vamos preparar de forma metódica o Rali de Vouzela, segunda ronda do FPAK Junior Team, que se disputa a 1 e 2 de setembro”, destacou o jovem piloto lisboeta.

Inês Veiga também se mostrava muito satisfeita com a vitória na primeira ronda desta competição. “Não poderíamos ter começado a época da melhor forma.Que rali, que emoção, que evolução…Nem consigo neste momento descrever a felicidade que sinto por puder acompanhar o Rafael Rêgo nesta sua nova caminhada”, destacou.

Rafel Rego foi o primeiro líder, 0.6s na frente de Alexandre Cordeiro, Pedro Pereira assumia a perseguição a Rafael Rego por troca com Alexandre Cordeiro, assumindo a segunda posição, a 0.7s da frente. Nas super especiais, Alexandre Cordeiro foi para a frente e terminou o dia com 2.7s de avanço para Rafael Rego.

no sábado, Rego entrou a vencer e reassumiu a liderança, afastando-se para 6.6s de avanço para Alexandre Cordeiro, mas o equilíbrio na prova manteve com Pedro Pereira a passar para a frente na PE5. Três duplas cabiam em 6.4s, mas no fim da manhã era Rafael Rêgo o líder com 6.4s de avanço para Pedro Pereira com João Silva a ceder algum tempo e a ficar a 12.5s. À tarde, essa margem dilatou-se logo a abrir, passou para 33.6s na PE8, era de 52.3 no reagrupamento antes do troço decisivo com Rego a terminar na frente .

Recorde-se que o FPAK Junior Team é composto por cinco rondas, sendo que as próximas quatro se disputam pela seguinte ordem: Rali de Vouzela (1 e 2 Setembro), Rali da Água (15 e 16 Setembro), Rali Viana do Castelo (22 e 23 Setembro) e Rallye Vidreiro Centro de Portugal – Marinha Grande (13 e 14 de Outubro).