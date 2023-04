Que saber porque Sébastien Loeb tem as vitórias e os títulos que tem? | AutoSport

Sebastien Loeb venceu o Azores Rallye, uma prova em que se estreava, deixando mais uma vez claro o piloto que (ainda) é. Andreas Mikkelsen, que foi segundo classificado, explicou que o furo que teve logo na primeira classificativa o levou a refrear o andamento para prevenir outro furo porque não tinha mais pneus, e quando decidiu atacar para recuperar algum tempo: “Logo a quem… (risos) Cometemos um erro e, a partir daí, tornou-se impossível lutar pela vitória”, explicando que isso poderia ter resultado com muitos outros pilotos… mas não com o melhor de todos os tempos.

Já para Loeb: “O balanço final do Azores Rallye é muito positivo. Vínhamos para nos divertir e conseguimos isso em pleno nesta ilha tão bonita e em que todos vivem os ralis. Para além disso, tivemos uma bela luta com o Andreas Mikkelsen que nos fez ter ainda que acelerar grande parte do tempo. Tenho pena de não ter podido ver o cenário das Sete Cidades nos reconhecimentos. Adorei esta classificativa e, mesmo depressa e durante o rali, consegui deitar umas olhadelas para o lado e adorei a vista. Nesta minha primeira experiência em competição com um carro Rally2, achei-o bastante evoluído, com um chassis muito parecido com os dos Rally1, e que é uma boa escola para quem passar para os carros mais potentes”, disse.

Outra declaração interessante foi produzida por Yannick Willocx, engenheiro de Loeb nos Açores, que disse na Auto Hebdo que: “Senti-me inútil…” revelando que Loeb é dos poucos que se adapta ao carro, como está, ao invés de tentar mudar o carro ao jeito dele: “O que mais me surpreendeu foi que no final da sua análise disse ‘Estou a adaptar-me’. Não conheço nenhum outro que tenha feito isso. O discurso mais comum é ‘Tenho de adaptar o carro ao meu estilo’. Se há um problema, é sempre o carro e nunca a forma de conduzir.

A abordagem de Sébastien é o oposto do que a maioria dos seus colegas faz e eu gostei muito. Nos Açores, senti-me inútil… Foi uma experiência muito positiva para mim”.

Palavras que dizem muito sobre o facto de Loeb ter as vitórias e os títulos que tem…