Quatro condenados por mortes no Rali Sprint de Guimarães

Já lá vão seis anos, mas foi hoje conhecida a decisão de primeira instância. O Tribunal de Guimarães condenou quatro elementos do Motor Clube de Guimarães, organizador do Rali Sprint de Guimarães 2014, no qual perderam a vida a três pessoas, fruto do acidente de Hélder Macedo e Marco Mota, dupla do Renault Clio que saiu de estrada. O processo tinha seis arguidos, que estavam acusados de três crimes de homicídio por negligência.

Eduardo Crespo, presidente do Motor Clube de Guimarães, foi condenado a 26 meses de prisão, com pena suspensa por igual período. João Mendes, José Salgado e José Sousa, pertencentes também à organização da prova foram condenados a 22 meses também de pena suspensa, pela co-autoria.

O Tribunal atribuiu culpa aos organizadores, devido “a falta de um plano de segurança que salvaguardasse os espectadores e as áreas de segurança para a assistência”, mas diz ainda que “houve culpa das vítimas”, alegando que se colocaram “num local perigoso”. Neste contexto, o tribunal decidiu que para efeitos de indemnização, 70% da culpa é atribuída à organização e 30% é atribuída às vítimas.

Em declarações ao JN, o advogado de Joaquim Maia, queixoso, que perdeu a mulher e o filho no acidente quando assistiam à prova, anunciou pretender recorrer da decisão, devido ao facto do tribunal ter concluído que os espectadores também são culpados do acidente

O mecânico do Renault Clio, Daniel Silva, foi absolvido por falta de provas que comprovassem o conhecimento de deficiências técnicas no carro, não ficando também provado que o despiste se tenha dado devido a essas deficiências.

Relembre-se que o piloto Hélder Macedo e o copiloto Marco Mota não foram pronunciados, já que o juiz de instrução entendeu que o acidente tinha resultado das alterações feitas no carro, algo que não ficou provado neste julgamento.

CLIQUE AQUI – PARA LER A ACUSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO