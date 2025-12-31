Quando os Ferrari davam cartas nos ralis

Em 1982, a Ferrari nÃ£o limitava o seu domÃnio Ã s pistas, estendia-oâ€¦ aos ralis! Pelo menos em duas provas do Mundial, CÃ³rsega e Sanremo, o 308 GTB mostrou a sua rapidez nos troÃ§os de asfalto, mesmo se, quer em FranÃ§a, quer em ItÃ¡lia, o carro italiano nunca logrou chegar Ã vitÃ³ria.
Com 315 cavalos de potÃªncia para 1000 kg de peso, o carro de Jean-Claude Andruet foi o primeiro a brilhar, na CÃ³rsega, no mesmo rali onde o Lancia Rally teve a sua primeira prova de fogo (vencendo o Grupo B e terminando em nono pelas mÃ£os de Markku Alen). O francÃªs dominou os acontecimentos atÃ© Ã sexta classificativa, altura em que perdeu o comando para o Renault 5 Turbo de Jean Ragnotti. Mas as coisas complicaram-se verdadeiramente na segunda etapa quando o Ferrari assistido pela Michelotto foi obrigado a rodar com pneus slick durante um troÃ§o totalmente molhado, atrasando Andruet cerca de trÃªs minutos e retirando-lhe qualquer hipÃ³tese de discutir com o popular â€˜Jeannotâ€™, a vitÃ³ria final. Ainda assim, nessa prova, o 308 GTB venceu 10 dos 27 troÃ§os e um segundo carro, entregue a Guy Chasseuil e que acabaria por desistir por avaria da bomba de gasolina, ainda registou um segundo tempo.
Oito meses depois, o 308 GTB patrocinado pela Panasonic e Beneton, guiado pelo italiano Tonino Tonagna, tambÃ©m fazia furor, ao dominar a primeira etapa do Rali de Sanremo, disputada nas estradas montanhosas dos arredores de Sanremo. Mas depois de terminar com cerca de 20s de vantagem sobre o Lancia Rally de Markku Alen, o Ferrari perdeu toda a preponderÃ¢ncia logo no inÃcio da segunda etapa quando chegaram os troÃ§os de terra e os poderosos Audi Quattro assaltaram a lideranÃ§a e ocuparam os quatro primeiros lugares da classificaÃ§Ã£o final, com Stig Blomqvist Ã cabeÃ§a.