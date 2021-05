Q&A, Rui Madeira: “o Rally de Lisboa será uma das grandes novidades desportivas de 2021”

Rui Madeira vai ter um ano intenso, mas diverso dos anteriores, ditado pelo contexto em que nos encontramos e que não vai ser dedicado a nenhuma prova em particular, mas caracterizado por participações em eventos especialmente escolhidos. Ao consagrado Mitsubishi Lancer EVO junta-se um Skoda Fabia R5 como ‘armas’ a utilizar por Rui Madeira ao longo da época.

Rui Madeira, não é o regresso que gostarias, mas vamos-te ver na estrada?

“Esta será certamente uma época diferente, pois em tempos de pandemia o nosso maior alento é a saúde de todos e o regresso à normalidade de um desporto que tanto amamos. Sinto-me honrado e privilegiado por poder montar, uma vez mais, um projeto desportivo. Quero agradecer aos meus patrocinadores, como a Galp, que me apoia há 28 anos, a MEO, a Delta Cafés e a Alugatudo. O seu apoio e a sua confiança dão-nos alento e vontade de continuar e de retribuir com excelentes participações em todas as provas”.

Estiveste perto de já ter corrido este ano…

“Estive perto de ter corrido no Rali Terras d´Aboboreira pois gostaria muito de pilotar um R5 em terra, mas a par de uma vida profissional cada vez mais exigente, tive o sentimento que não o faria da forma competitiva, pois são necessários muitos testes para acompanhar os mais jovens, e não queria de forma alguma, hipotecar a possibilidade de fazer um programa mais amplo com participações em provas Legends em que o convívio e a competição se aliam de forma única”.

Em que provas pretendes alinhar?

“Vou fazer o Rali das Camélias, navegado pelo Nuno Rodrigues da Silva, aos comandos de um Skoda Fabia R5, que já estava no programa de 2020, mas que a pandemia obrigou a que esta prova fosse só agora disputada. O objetivo será, naturalmente, lutar pela vitória, pois Sintra sempre foi o local que marcou a minha estreia como espetador de um rali e logo no épico Rali de Portugal de 1981, o que representa sempre uma motivação extra”.

Mas vais também regressar a um carro que te deu belas memórias, pois vais competir com o famoso Mitsubishi Lancer EVO…

“Sim vou participar em ralis Legends como o RallySpirit, a Transmiera Cantabria e o Rali Legends Luso, a par da forte possibilidade de participar no Rally Legends San Marino com uma viatura de topo dos anos 90. É um convite praticamente irrecusável e estamos a concertar todos os pormenores. Iremos fazer o anúncio oficial oportunamente e julgo que vai ser algo que vai ter muito impacto!”.

Por fim, o Rally de Lisboa, em que és embaixador…

“Sim, a época vai ser variada, pois sou o embaixador do Rali de Lisboa. Esta é uma prova que me diz muito pois traz de volta à capital o fascínio dos ralis. Julgo que será uma das grandes novidades desportivas de 2021, inserida em Lisboa Capital Europeia do desporto.2021”. A prova vai ter o centro nevrálgico na zona da Expo e uma “Street Stage” na Alta de Lisboa, sendo a Região Oeste a receber as restantes especiais do rali”.