Q&A, Pedro Almeida: “expectativa é a de melhorar significativamente a performance”

O Rali Terras D’Aboboreira, a disputar sexta-feira e sábado nos pisos de terra de Amarante, Baião e Marco de Canaveses, marca o começo da temporada de 2021 de ralis em Portugal, uma prova que é também a primeira das seis do calendário da Peugeot Rally Cup Ibérica, competição em que Pedro Almeida e Hugo Magalhães vão marcar presença este ano. Depois de um longo interregno é o regresso da competição há muito desejado.

O CPR está à porta, como te sentes?

“Praticamente não fizemos quilómetros em Vieira do Minho, e verdadeiramente regressamos à competição neste Rali Terras D’Aboboreira. Com muita expetativa e uma vontade muito grande de voltar a sentir verdadeiramente a adrenalina da competição”.

Sentes-te preparado?

“Fizemos nos últimos dias testes em Fafe, uma zona muito semelhante aos pisos que vamos encontrar no Terras D’Aboboreira, e estamos satisfeitos com o setup que encontramos para o carro. Objetivamente, queremos ser rápidos e competitivos e andar entre os melhores da categoria”.



Que expetativas tens para este ano?

“É o segundo ano ao volante do Peugeot 208 Rally4 e a expectativa da dupla é a de melhorar significativamente a performance. O carro teve algumas pequenas evoluções e depois de um primeiro ano onde nos aconteceram inúmeras situações com a mecânica, esperamos melhor sorte e tirar proveito de algum conhecimento que fomos adquirindo”

O plantel é novamente muito forte…

“Sim, sabemos que há mais competitividade, que todos os pilotos se apresentam num nível elevado, mas isso é motivador para nós”.

Este ano tens uma nova estrutura, a PT Racing…

“Têm experiência e conhecimento, e que muito nos pode ajudar naquilo que é o trabalho de preparação do carro, de forma a que consigamos estar no nível elevado que ambicionamos”.