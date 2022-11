Q&A, Luís Morais: “quero lutar pelos lugares cimeiros no CPR 2RM 2023…” | AutoSport

Luís Morais estreia o seu novo Renault Clio Rally4 no Rali de Viana do Castelo. O piloto de Lousada reservou para o cair do pano da época 2022 uma novidade. Depois de ter conquistado o pódio final no Campeonato de Portugal de Ralis 2RM, Luís Morais vai correr agora aos comandos de um Renault Clio Rally4 da Domingos Sport, sendo ainda a primeira vez que será navegado por Hugo Magalhães.

O que esperas deste fim-de-semana?

“é uma prova teste para nós, tendo em vista a preparação da época de 2023, depois de termos tido tanto sucesso na nossa estreia no CPM2RM 2022, alcançando o pódio final no campeonato. Como é óbvio, os excelentes resultados que alcançamos nesta temporada, deixa-nos com muita ambição para 2023 e esta presença em Viana visa recolher informações para poder tomar decisões”.

Colocas a hipótese de mudar de carro?

“Sim, quero lutar pelos lugares cimeiros nas provas e no Campeonato Nacional de Ralis 2RM 2023, estar muito mais perto da discussão das vitórias nas provas e do título nacional e por isso a decisão será entre ‘continuar’ com o Peugeot 208 Rally4 ou optar por competir aos comandos de um Renault Clio Rally4. É por isso que decidimos alinhar em Viana com um Clio Rally4 da Domingos Sport, para fazer um rali teste que nos permita estabelecer uma comparação e poder escolher o que consideremos que seja o carro mais capaz de nos fazer ser mais competitivos em 2023.

E logo com o Hugo Magalhães ao lado…

“Estou muito entusiasmado com este teste em competição e com o facto de ir ter a meu lado o Hugo Magalhães, um dos grandes navegadores internacionais deste país e espero que seja um fim-de-semana muito positivo para nós”.