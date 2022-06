Q&A com Rui Madeira: “milhares e milhares de espectadores, uma verdadeira festa dos ralis” | AutoSport

Tendo desta vez a sua mulher Paula Madeira como navegadora, Rui Madeira brindou as dezenas de milhar de espectadores da edição 2022 deste Rali Legends com um grande espetáculo aos comandos do seu mítico Mitsubishi Lancer Evo III, que voltará a sair da garagem para o Rali Madeira Legends, prova que se realiza de 27 a 29 de outubro.

Foram três dias de espetáculo único aqueles que os aficionados dos ralis viveram com a edição 2022 do RallySpirit Altice. Uma vez mais, o evento trouxe até ao Norte de Portugal um naipe de máquinas que fizeram sonhar, fazendo-nos viajar até às décadas douradas do século passado, com especial destaque para os anos 80 e 90.

Estes eventos Legends estão a ganhar cada vez mais adeptos, especialmente em Portugal?

“não poderia faltar a um evento que considero um dos melhores entre os Ralis Legends organizados na Europa. E esta edição voltou a provar que assim é. Foram três dias espetaculares, com milhares e milhares de espectadores nas especiais e em todos os locais onde paramos. Uma verdadeira festa dos ralis!”.

Como te correu a prova?

“Estive sempre entre os mais rápidos da Categoria Spirit. Se não fossem os problemas que nos afetaram logo na 2ª PEC e o pódio teria sido possível. Mas o resultado era o que menos interessava. Optei por um estilo de condução muito mais exuberante do que eficaz, porque era isso que o público sempre entusiasta queria e merecia!”.

Desta vez tiveste a Paula (Madeira, esposa) a teu lado…

“Sinto-me muito orgulhoso, como sempre. A Paula esteve à altura, dou-lhe nota 20. Gostamos muito de correr juntos e voltará a acontecer no futuro!”.