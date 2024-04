Q&A com Gonçalo Henriques “sonho com o Campeonato da Europa de Ralis…”

Agora, as coisas são diferentes e para já sonho com o Campeonato da Europa de Ralis. Agora, o céu é o limite, vamos ver até onde podemos e conseguimos ir…”

“Estou a competir atualmente no Campeonato de Portugal de Ralis, nas mesmas duas rodas motrizes, vamos tentar de novo este ano, e quem sabe no próximo ano tentar o Campeonato Europeu de Ralis…”

“Para mim foi a minha oportunidade de mostrar as minhas capacidades, tive ajuda também alguns pilotos consagrados que me ajudaram a evoluir. Sem dúvida, nunca teria chegado ao campeonato nacional. Era apenas uma miragem e o FPAK Junior Team veio ajudar-me a dar esse passo, chegar ao campeonato nacional e a ser campeão, também.”

Já muito se disse e escreveu sobre Gonçalo Henriques. Venceu o FPAK Júnior Team em 2022, ascendeu ao CPR 2RM em 2023, foi campeão – numa competição com muitos valores seguros – perante um plantel em muitos casos com pilotos bem mais experientes e igualmente rápidos, e este ano, quando se esperava que pudesse ter apoios para dar o salto para o Europeu de Ralis, onde iria ter muito mais concorrência que o obrigaria a elevar muito mais o seu nível, eis que teve que se manter na mesma competição, pois não apareceram apoios suficientes para ‘dar o salto’.

