Promo/Rali Vieira do Minho: Adruzilo Lopes na frente | AutoSport

Adruzilo Lopes/Paulo Leones (Mitsubishi Lancer Evolution IX) venceram as duas primeiras super especiais do Rali Vieira do Minho, prova de abertura do Campeonato Promo de Ralis e lideram a prova. O evento arrancou com uma dupla passagem pela Super-Especial, que decorreu no Parque dos Moinhos, bem no centro de Vieira do Minho, com

Fernando Teotónio/Luís Morgadinho (Mitsubishi Lancer Evo IX) em segundo a 5.1s, com Fernando Peres/José Pedro Silva (Mitsubishi Lancer Evo IX) em terceiro a 6.8s.

A correr em ‘casa’ Ricardo Marques/Paulo Marques colocaram o seu Peugeot 208 N5 na quarta posição com mais quatro Mitsubishi a completar a lista até ao oitavo lugar, os de Rui Borges/André Ventura (Mitsubishi Lancer Evolution IX), Paulo Ferreira/Ivo Pūķis (Mitsubishi Lancer Evo IX), Tiago Almeida/Bruno Azevedo (Mitsubishi Mirage), e Alexandrino Dinis/Luís Ribeiro (Mitsubishi Lancer Evo IX). Isaac Portela/Duarte Susano (Citroen C2 R2) são nonos e lideram os 2RM (Grupo X1/Classe 9) sendo que a fechar o top 10 empatado com Portela roda Sérgio Arteiro/Estefânio Pinto (Mitsubishi Lancer Evolution IX). Hoje, sábado, está prevista uma tripla passagem pelos dois troços da Serra da Cabreira, Senhora da Fé/Serradela e Serradela/Agra.

Tempos Online – CLIQUE AQUI