Promo, Rali Terras Aboboreira: triunfo emocional de Emanuel Figueiredo | AutoSport

Emanuel Figueiredo e Ricardo Pinto (Hyundai i20 N5) venceram a prova reservada aos concorrentes do Campeonato Promo de Ralis. Bateram a dupla J.Vieira/Filipe Nogueira (Peugeot 208 R2) por 1m57.8s, num rali em que tiveram inicialmente uma grande luta com Vítor Pascoal/Ricardo Faria (Citroën C3 N5) com o piloto do Hyundai i20 N5 a liderar as primeiras duas especiais, antes de Pascoal assumir a liderança na PE4, com ambos a ficarem separados por apenas 0.6s.

A margem manteve-se na primeira passagem pelo Marão, já que o troço foi neutralizado, com Emanuel Figueiredo a passar para a frente na PE6 depois de Pascoal ter tido um problema de transmissão no seu C3 N5. Figueiredo ficou com 50.7s de avanço para a dupla

espanhola Iñaki Barredo Presa/Jandrín (Nissan Micra N5), estenderam-na para mais de um minuto na especial seguinte, com os espanhóis a ficarem pelo caminho abrindo espaço a J.Vieira/Filipe Nogueira para terminarem em segundo, com PEdro Silva/Alexandre Rodrigues (Renault Clio N5) em terceiro, a mais de três minutos.

Terminaram ainda a prova João Pestana/André Pestana (Opel Kadett GSI), quartos na frente de José Miranda/Paulo Pinto (Peugeot 206 GTi), com Vítor Pinheiro/Beatriz Pinto (Peugeot 206 GTi) em sexto na frente de Alfredo Moreira/Cláudia Coelho (Fiat Uno 45S).