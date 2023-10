Programa do Rally de Lisboa conhecido: começa em Sintra acaba em Belém | AutoSport

Já é conhecido o programa do Rally de Lisboa, prova que se realiza em junho de 2024, ainda sem data definida, não estando também ainda designada a competição ou competições de que irá fazer parte. Depois de se ter realizado em 2023 como Taça de Portugal de Ralis, a prova do CPKA vai ter 13 troços em 2024, dois deles na Serra de Sintra a abrir e outro na Serra de Montejunto a fechar a prova, todas elas clássicas do antigo Rali de Portugal.

O rali terá as verificações administrativas e técnicas numa 5ª feira com a prova a dividir-se entre 6ª e sábado. O parque de assistência será de novo na Doca de Pedrouços, o Qualifying e Shakedown realiza-se na manhã de 6ª Feira, com o arranque da prova previsto para a tarde com os troços de Alcabideche e Peninha, seguindo-se uma super especial no Estoril.

No sábado, dupla passagem por cinco troços, Loures, Transgrua, Vila Franca de Xira, Alenquer e Vinhos de Lisboa. A prova termina com a Cerimónia de Pódio no Padrão dos Descobrimentos em Belém.